Таджикские гранаты с червецом Комстока привезли в Свердловскую область

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В партии гранатов, прибывших в Свердловскую область из Таджикистана, был обнаружен червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana), являющийся вредным карантинным организмом.Образец граната поступил в испытательную лабораторию Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Образец был направлен на исследования инспектором Россельхознадзора, который нашел на плоде явные признаки повреждения карантинным вредителем.В результате энтомологической экспертизы, которую провели агрономы отдела карантина растений, во фрукте был найден вредный карантинный организм – червец Комстока, Pseudococcus comstocki (Kuwana).Червец Комстока широко распространен в Европе, в Азии, а также на территориях Канады, США, стран Африки, на острове Святой Елены.Это широкий полифаг. Наиболее активно он повреждает плодовые культуры (яблоня, груша, персик, гранат и т.д.); овощи (свекла, морковь, картофель); шелковицу черную, шелковицу белую, катальпу, виноград и т.д.Жизнедеятельность червеца Комстока приводит к усыханию и отмиранию побегов и точек роста, а также к пожелтению и опаданию листьев и плодов. Когда колонии червеца активно заражают кормовое растение, происходит одеревенение, уменьшается вес плодов, ухудшаются вкусовые качества плодов.На выделениях самок развивается сажистый грибок. Пораженные вредителем листья непригодны для выкормки шелковичного червя. Червец Комстока распространяется через посадочный материал и горшечные культуры, он может перемещаться на рассаде и срезанных частях растений, на плодах кормовых культур.