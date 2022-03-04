Компания «Кейтеринбург» помогла екатеринбургскому благотворительному фонду «ЗООзащита»
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге компания «Кейтеринбург» финансово помогла благотворительному фонду «ЗООзащита».
В начале марта 2022 года фонд «ЗООзащита» рассказал о ситуации в приюте для собак и кошек. С начала года приют накопил долги за обеспечение животных кормами, медикаментами, а также за услуги ветеринаров. Компания «Кейтеринбург» оказала помощь фонду на сумму более 175 тысяч рублей.
В начале марта 2022 года фонд «ЗООзащита» рассказал о ситуации в приюте для собак и кошек. С начала года приют накопил долги за обеспечение животных кормами, медикаментами, а также за услуги ветеринаров. Компания «Кейтеринбург» оказала помощь фонду на сумму более 175 тысяч рублей.
– Рады, что даже в такой непростой для всех период, люди объединяются и помогают тем, кому сейчас еще сложнее, чем им, – подчеркнул директор фонда «ЗООзащита».
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