ФСБ призывает свердловчан не верить фейкам от иностранных спецслужб
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Управление ФСБ России по Свердловской области предупреждает о значительном увеличении количества фейков о совершении диверсионно-террористических актов.
По данным ФСБ, в Свердловской области в связи с обострением военно-политической обстановки на Украине участились случаи распространения ложных угроз от многочисленных зарубежных источников (абонентские номера, сервисы электронной почты, IP-телефония).
В ведомстве отмечают, что массовые рассылки сообщений и телефонные звонки сейчас активно используются для распространения фейков, дискредитирующих Вооруженные Силы и руководство России. В качестве основного приема используются «телефон горячей линии для родственников российских солдат и офицеров» и новостные каналы в мессенджерах и соцсетях. В ФСБ уверены, что основное их предназначение – это сбор информации о российских военнослужащих от их родственников.
Органы безопасности рекомендуют не поддаваться на провокации иностранных спецслужб и быть бдительными во время общения по телефону с якобы представителями различных структур.
По данным ФСБ, в Свердловской области в связи с обострением военно-политической обстановки на Украине участились случаи распространения ложных угроз от многочисленных зарубежных источников (абонентские номера, сервисы электронной почты, IP-телефония).
– Обращаем внимание жителей и гостей Свердловской области на то, что противоправная деятельность организаторов и исполнителей сообщений с ложными террористическими угрозами осуществляется при координации иностранных спецслужб, прежде всего украинских, и нацелена на дестабилизацию социально-политической обстановки в нашей стране, – заявляют в пресс-службе ФСБ.
В ведомстве отмечают, что массовые рассылки сообщений и телефонные звонки сейчас активно используются для распространения фейков, дискредитирующих Вооруженные Силы и руководство России. В качестве основного приема используются «телефон горячей линии для родственников российских солдат и офицеров» и новостные каналы в мессенджерах и соцсетях. В ФСБ уверены, что основное их предназначение – это сбор информации о российских военнослужащих от их родственников.
Органы безопасности рекомендуют не поддаваться на провокации иностранных спецслужб и быть бдительными во время общения по телефону с якобы представителями различных структур.
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