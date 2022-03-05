ФСБ призывает свердловчан не верить фейкам от иностранных спецслужб

– Обращаем внимание жителей и гостей Свердловской области на то, что противоправная деятельность организаторов и исполнителей сообщений с ложными террористическими угрозами осуществляется при координации иностранных спецслужб, прежде всего украинских, и нацелена на дестабилизацию социально-политической обстановки в нашей стране, – заявляют в пресс-службе ФСБ.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Управление ФСБ России по Свердловской области предупреждает о значительном увеличении количества фейков о совершении диверсионно-террористических актов.По данным ФСБ, в Свердловской области в связи с обострением военно-политической обстановки на Украине участились случаи распространения ложных угроз от многочисленных зарубежных источников (абонентские номера, сервисы электронной почты, IP-телефония).В ведомстве отмечают, что массовые рассылки сообщений и телефонные звонки сейчас активно используются для распространения фейков, дискредитирующих Вооруженные Силы и руководство России. В качестве основного приема используются «телефон горячей линии для родственников российских солдат и офицеров» и новостные каналы в мессенджерах и соцсетях. В ФСБ уверены, что основное их предназначение – это сбор информации о российских военнослужащих от их родственников.Органы безопасности рекомендуют не поддаваться на провокации иностранных спецслужб и быть бдительными во время общения по телефону с якобы представителями различных структур.