За сутки в Свердловской области выявили 2 263 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области подтвердили 2 263 случая коронавируса за сутки. Всего в регионе зафиксировано 395 616 заболевших.От коронавируса вылечились еще 4 327 человек. Всего выздоровели 249 986 свердловчан.Зафиксировано восемь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 401.