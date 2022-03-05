За сутки в Свердловской области выявили 2 263 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области подтвердили 2 263 случая коронавируса за сутки. Всего в регионе зафиксировано 395 616 заболевших.
От коронавируса вылечились еще 4 327 человек. Всего выздоровели 249 986 свердловчан.
Зафиксировано восемь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 401.
От коронавируса вылечились еще 4 327 человек. Всего выздоровели 249 986 свердловчан.
Зафиксировано восемь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 401.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Свердловская область вновь вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
03 марта 2022
03 марта 2022