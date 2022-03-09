На выходных в Свердловской области будет холодно
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет холодно. Температура воздуха ночью может опуститься до -32°С.
В субботу, 12 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -22…-27°C, в горах и низинах до -32°C. Днем -6…-11°C, в низинах до -16°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -22…-24°C, днем -9…-11°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 13 марта, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью на севере -14…-19°C, на юге -21…-26°C, в горах и низинах -28..-33°C. Днем -5…-10°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без осадков. Ночью -22…-24°C, днем -7…-9°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 12 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -22…-27°C, в горах и низинах до -32°C. Днем -6…-11°C, в низинах до -16°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -22…-24°C, днем -9…-11°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 13 марта, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью на севере -14…-19°C, на юге -21…-26°C, в горах и низинах -28..-33°C. Днем -5…-10°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без осадков. Ночью -22…-24°C, днем -7…-9°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
К концу недели в Свердловской области похолодает
03 марта 2022
03 марта 2022
В Свердловской области ожидается резкое похолодание
02 марта 2022
02 марта 2022