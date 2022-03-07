Свердловские туристы застряли в Турции из-за отмены рейса
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Турции из-за отмененного рейса застряли сотни туристов из Свердловской области. Об этом сообщает Е1.
Самолет авиакомпании Azur Air должен был прилететь из Антальи в Екатеринбург еще вчера вечером. Однако рейс перенесли на сегодняшнее утро, а потом и вовсе отменили.
Ожидающих рейс туристов разместили пока в отеле в Белеке. Дата и время вывозного рейса до сих пор неизвестны. Отмечается, что с 8 марта авиакомпания по рекомендации Росавиации временно приостановила международные полеты.
Самолет авиакомпании Azur Air должен был прилететь из Антальи в Екатеринбург еще вчера вечером. Однако рейс перенесли на сегодняшнее утро, а потом и вовсе отменили.
Ожидающих рейс туристов разместили пока в отеле в Белеке. Дата и время вывозного рейса до сих пор неизвестны. Отмечается, что с 8 марта авиакомпания по рекомендации Росавиации временно приостановила международные полеты.
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