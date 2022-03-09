За праздники в Свердловской области задержали 175 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за прошедшие праздники автоинспекторы задержали 175 пьяных водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении ГИБДД.С 5 по 8 марта в Свердловской области сотрудники ГИБДД пресекли 300 грубых нарушений правил дорожного движения. Было задержано 175 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии. Еще 150 задержаны за управление транспортом без водительских удостоверений.Например, 5 марта в Сухоложском районе за автомобилистом развернулась настоящая погоня. Женщину-водителя Hyundai Tucson, которая проигнорировала требование полицейских об остановке и попыталась скрыться, преследовали два экипажа ДПС и сотрудники Росгвардии. Автоледи остановилась только после наезда на припаркованный на стоянке в Сухом Логу автомобиль.Задержанной оказалась 27-летняя жительница села Троицкого. Она возвращалась домой из Камышлова и имела явные признаки опьянения, но отказалась проходить освидетельствование. В отношении женщины составлены административные материалы за нарушения ПДД.