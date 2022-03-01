Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вновь объявлено предупреждение о смоге. Он продержится в регионе до 14 марта.Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», в области с 20:00 10 марта ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 14 марта в 20:00.