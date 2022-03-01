Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области вновь объявлено предупреждение о смоге. Он продержится в регионе до 14 марта.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», в области с 20:00 10 марта ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 14 марта в 20:00.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», в области с 20:00 10 марта ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 14 марта в 20:00.
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