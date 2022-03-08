«Зоо-мисс» этого года в Екатеринбурге стала пума Юта
Общество
Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
В Екатеринбургском зоопарке завершились выборы «Зоо-мисс-2022». Победительницей стала пума Юта.
Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в этом году победительницу выбирали сред мелких родственников тигра. Пума Юта набрала наибольшее количество голосов. Ее конкурентами выступали камышовая кошка Кнопа, рысь Милаша и «Зоо-мисс-2018» ягуарунди Адель.
Пума Юта родилась в Пермском зоопарке в 2008 году. В Екатеринбург ее привезли в годовалом возрасте в пару к молодому самцу Севену. У Юты и Севена неоднократно появлялось потомство.
Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в этом году победительницу выбирали сред мелких родственников тигра. Пума Юта набрала наибольшее количество голосов. Ее конкурентами выступали камышовая кошка Кнопа, рысь Милаша и «Зоо-мисс-2018» ягуарунди Адель.
Пума Юта родилась в Пермском зоопарке в 2008 году. В Екатеринбург ее привезли в годовалом возрасте в пару к молодому самцу Севену. У Юты и Севена неоднократно появлялось потомство.
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В Екатеринбурге проходят выборы зоо-мисс этого года
08 марта 2022
08 марта 2022