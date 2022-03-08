«Зоо-мисс» этого года в Екатеринбурге стала пума Юта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбургском зоопарке завершились выборы «Зоо-мисс-2022». Победительницей стала пума Юта.Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в этом году победительницу выбирали сред мелких родственников тигра. Пума Юта набрала наибольшее количество голосов. Ее конкурентами выступали камышовая кошка Кнопа, рысь Милаша и «Зоо-мисс-2018» ягуарунди Адель.Пума Юта родилась в Пермском зоопарке в 2008 году. В Екатеринбург ее привезли в годовалом возрасте в пару к молодому самцу Севену. У Юты и Севена неоднократно появлялось потомство.