Жители свердловского поселка жалуются на отвратительный запах воды
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жители поселка Горноуральский жалуются на отвратительный запах водопроводной воды. Прокуратура организовала проверку.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, жителям поселка Горноуральский предоставляется холодная вода, которая имеет неприятный запах и не пригодна для использования.
К проверке привлекли сотрудников Роспотребнадзора. Для оценки качества воды будут отобраны ее пробы как в квартирах и в образовательных учреждениях.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, жителям поселка Горноуральский предоставляется холодная вода, которая имеет неприятный запах и не пригодна для использования.
К проверке привлекли сотрудников Роспотребнадзора. Для оценки качества воды будут отобраны ее пробы как в квартирах и в образовательных учреждениях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Нижнем Тагиле собака покусала девятилетнего мальчика
03 марта 2022
03 марта 2022
Жители Заречного микрорайона Екатеринбурга остались без воды из-за коммунальной аварии
03 марта 2022
03 марта 2022