Жители свердловского поселка жалуются на отвратительный запах воды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители поселка Горноуральский жалуются на отвратительный запах водопроводной воды. Прокуратура организовала проверку.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, жителям поселка Горноуральский предоставляется холодная вода, которая имеет неприятный запах и не пригодна для использования.К проверке привлекли сотрудников Роспотребнадзора. Для оценки качества воды будут отобраны ее пробы как в квартирах и в образовательных учреждениях.