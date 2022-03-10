Студенты из ДНР и ЛНР смогут перевестись в Уральский институт управления РАНХиГС
Общество
Фото: УИУ РАНХиГС
Студенты из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в Президентской академии РАНХиГС и ее филиалах. Беженцев готовы принять в уральском филиале академии в Екатеринбурге.
В пресс-службе Уральского института управления РАНХиГС «Вечерним ведомостям» рассказали, что студенты, который были вынуждены покинуть Донецкую и Луганскую народные республики и прибыли в Россию, смогут продолжить обучение. Каждую неделю комиссия по переводам и восстановлениям будет рассматривать поступившие заявления и издавать приказы о зачислении и порядке перевода.
По словам ректора, направление подготовки не имеет значения. Все поступающие заявления о переводе будет рассматривать единая комиссия.
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В пресс-службе Уральского института управления РАНХиГС «Вечерним ведомостям» рассказали, что студенты, который были вынуждены покинуть Донецкую и Луганскую народные республики и прибыли в Россию, смогут продолжить обучение. Каждую неделю комиссия по переводам и восстановлениям будет рассматривать поступившие заявления и издавать приказы о зачислении и порядке перевода.
– Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке, – отметил ректор Президентской академии Владимир Мау.
По словам ректора, направление подготовки не имеет значения. Все поступающие заявления о переводе будет рассматривать единая комиссия.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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