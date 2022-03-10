Студенты из ДНР и ЛНР смогут перевестись в Уральский институт управления РАНХиГС

– Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке, – отметил ректор Президентской академии Владимир Мау.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости