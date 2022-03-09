Главой комитета по экологии администрации Екатеринбурга стал Артур Зиганшин
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Главой комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга стал директор Шарташского лесопарка назначен Артур Зиганшин.
Артур Зиганшин родился в украинском городе Хмельницкий в 1977 году. В 1999 году он окончил экономический факультет УрГПУ. С 1997-го по 2013-й год Зиганшин работал в мебельных фирмах, а затем до 2018-го года был исполнительным директором екатеринбургского филиала ООО «Импорт-Лифт».
В 2018 году Артур Зиганшин выиграл конкурс на пост директора ГБУ «Шарташский лесной парк».
Артур Зиганшин родился в украинском городе Хмельницкий в 1977 году. В 1999 году он окончил экономический факультет УрГПУ. С 1997-го по 2013-й год Зиганшин работал в мебельных фирмах, а затем до 2018-го года был исполнительным директором екатеринбургского филиала ООО «Импорт-Лифт».
В 2018 году Артур Зиганшин выиграл конкурс на пост директора ГБУ «Шарташский лесной парк».
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