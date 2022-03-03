Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Армению

10.26 Четверг, 10 марта 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Екатеринбурга и Челябинска в Ереван. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел из Екатеринбурга в Армению будут выполняться 2-3 раза в неделю, а из Челябинска – 1-2 раза. На данный момент продажи открыты до конца марта.

В пресс-службе Red Wings отметили, что авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Ереван в зависимости от спроса и разрешений авиационных властей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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