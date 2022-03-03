Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Армению
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings начинает полеты из Екатеринбурга и Челябинска в Ереван. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейсы на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел из Екатеринбурга в Армению будут выполняться 2-3 раза в неделю, а из Челябинска – 1-2 раза. На данный момент продажи открыты до конца марта.
В пресс-службе Red Wings отметили, что авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Ереван в зависимости от спроса и разрешений авиационных властей.
Рейсы на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел из Екатеринбурга в Армению будут выполняться 2-3 раза в неделю, а из Челябинска – 1-2 раза. На данный момент продажи открыты до конца марта.
В пресс-службе Red Wings отметили, что авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Ереван в зависимости от спроса и разрешений авиационных властей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!