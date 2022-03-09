Глава СКР Александр Быстрыкин назначил служебную проверку после приема родственников погибшего уральца

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин провел прием граждан в онлайн формате. К нему обратились и жительницы Свердловской области. После приема он поставил расследование дела на контроль в Центральном аппарате ведомства, а также назначил служебную проверку в отношении своих подчиненных, передает пресс-служба СКР.Как сообщили в ведомстве, мама и сестра погибшего первоуральца рассказали Александру Бастрыкину о том, что, они считают, что уголовное дело после гибели мужчины расследуется ненадлежащим образом. Мужчина погиб в марте 2020 года на производстве. По факту инцидента было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил техники безопасности, однако, по мнению родственниц погибшего, первоуральский следователь необоснованно вынесла решение о прекращении уголовного дела, само решение, к слову, позже было отменено.Но виновные в нарушении техники безопасности до сих пор не привлечены к ответственности.Глава СКР поручил руководителю свердловского СК Михаилу Богинскому подготовить отчёт о ходе расследования, которое теперь будет на контроле у Центрального аппарата ведомства, а кроме того, назначил и служебную проверку. В ведомстве подчеркнули, что в рамках проверки «будут приняты управленческие решения».Напомним, ещё в 2020 году мы писали об этом трагическом случае. По информации наших собеседников в медицинской среде города, мужчина получил ранение ножом во время разделки мяса, и скончался через 10 дней после трагедии. Родные мужчины уверены, что виновниками трагедии стали те, кто не обеспечил погибшего средствами защиты, и не обеспечивал соблюдение техники безопасности на предприятии.