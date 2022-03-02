В Свердловской области утверждены требования к жилью для переезда в рамках реновации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области утвердили требования к жилью, которое застройщик может предоставить в рамках проекта комплексного развития территории. Соответствующие постановления приняты региональным кабинетом министров.Напомним, что собственник квартиры в доме, который попадает под снос, может выбрать равноценное денежное возмещение или потребовать у застройщика равнозначное жилье.В департаменте информационной политики региона рассказали, что площадь предоставляемой квартиры и количество комнат не должны быть меньше площади и числа комнат в освобождаемом жилье. Также в новой квартире должны быть установлены металлическая входная дверь и межкомнатные двери с фурнитурой, а поверхность пола должна иметь напольное покрытие.Кроме того, в санузлах предоставляемых квартир должно быть установлено сантехническое оборудование, гидроизоляция, на полу должна лежать плитка. В кухне требуется установить плиту и мойку.Другой документ устанавливает площадь квартиры, которую будут предоставлять по договору социального найма свердловчанам, имевшим в пользовании жилье в доме, попавшем под снос. Так, площадь квартиры будет определяться исходя из нормы квадратных метров жилья на человека, установленной в муниципалитете.