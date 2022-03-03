Новый ресторан открывается в жилом комплексе «Макаровский» в Екатеринбурге

– Согласно нашим стандартам девелопмента, в каждом жилом комплексе мы строим экосистему, наполненную инфраструктурой премиального качества для удовлетворения всех жизненных потребностей резидентов, в том числе гастрономических. Поэтому в мы большое внимание уделяем формированию ресторанного кластера, в котором готовы видеть только высоких профессионалов и проекты с интересными концепциями. А концепции, связанные с историей локации, горячо приветствуем, – рассказал генеральный директор УГМК-Застройщик Евгений Мордовин.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Завтра, 10 марта, в ЖК «Макаровский на Олимпийской набережной, 9/1 в Екатеринбурге открывается ресторанный проект братьев Борисихиных, австралийского шефа Глена Баллиса и ресторанного предпринимателя и трендсеттера Александра Сысоева.Ресторанный проект называется Grain. Название определяет сущность заведения – зерно как первичный импульс и зарождение нового, пшеничное зерно как дань памяти прошлому места. Напомним, что на месте ЖК раньше был расположен Екатеринбургский мукомольный завод.Концепция меню – совместная работа Глена Баллиса и Вадима Борисихина. С 08:00 до 16:00 в ресторане действует меню завтраков, в котором смешались гастрономические культуры разных стран и народов: швейцарский̆ рошти с лососем, глазуньей и икрой трески, перловая каша с соусом «жу» и сыром пекорино и кедровым орехом, льежская вафля с ганашем из белого шоколада с чёрной икрой.Основное меню тоже мультикультурно. Гостям предлагается перец Рамиро с соусом тоннато и тапенадом из маслин, запечёный батат с диким рисом и чили джемом, тортеллини с камчатским крабом с соусом биск и шалфеем. В меню есть и французские десерты: круассаны с идеальной паутинкой теста внутри и каноничным хрустом, Пари-Брест, кексы и эклеры уникального для города качества. Посуда ручной работы под заказ соседствует с японской минималистичной Serax Inku, графины Seletti, имитирующие пластиковые бутылки для воды из эко-коллекции и питьевой фонтанчик для гостей.Эталонный кофе бариста готовят на кофемашине Slayer. Барная карта с алкогольными и безалкогольными напитками построена вокруг чистоты вкуса главного ингредиента. Коктейль «Кукуруза» на основе бурбона, медового кордиала и имбирного эля, «Сахарный тростник» – ром, вишня, ананасовый кордиал, «Жасмин» на основе цветов анчан и жасминового кордиала, большой выбор вин по бокалам и тщательно отобранная винная карта.Минималистичный интерьер с бетонной текстурой ресторана создало архитектурное дизайн-бюро DA bureau. Сердце ресторана – барная стойка-витрина – воссоздано из бетона элеваторы Мукомольного завода, который послужил вдохновением при разработке концепции kitchen & bakery.Всю мебель сделали на заказ из ясеня, дизайн столов вызывает ощущение заземленности и домашнего уюта, а перекатные перегородки из ротанга, разделяющие пространство, похожи на сито, через которое просеивают муку.Таким образом, Grain получил бетонную оболочку, наполненную уютом, теплом и приятными ощущениями. Многослойный интерьер дополнен нетипичным панорамным видом на центр Екатеринбурга – только что открывшийся Макаровский мост, сквер и набережную реки Исеть.