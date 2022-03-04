Свердловские власти начали подготовку к весеннему паводку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области началась подготовка к весеннему паводку. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области контролирует подготовку к безаварийному пропуску паводковых вод по семи паводковым направлениям. В муниципалитетах сейчас уточняются списки семей, которые проживают в зонах возможных подтоплений. Также организуется необходимый запас продовольствия.Представитель министерства АПК Свердловской области Юрий Хорошавин отметил, что общий объем запасов продовольствия на период прохождения паводка в населенных пунктах западного управленческого округа составит 10,7 тонн. При необходимости запасы могут увеличить.