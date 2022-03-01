В Екатеринбурге вновь проходят рейды по пресечению нарушений ПДД на пешеходных переходах
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проводят рейды «Безопасная дорога», направленные на пресечение нарушений ПДД на пешеходных переходах. Профилактическое мероприятие проходит с 9 по 11 марта.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в ходе рейдов инспекторы будут пресекать нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами. Совместно с ГИБДД в рейдах примут участие участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они проведут профилактические беседы с пешеходами, в том числе с несовершеннолетними.
Отметим, что с начала года в Екатеринбурге произошло 54 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 54 человека получили травмы, а один человек погиб. На пешеходных переходах произошло 26 наездов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в ходе рейдов инспекторы будут пресекать нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами. Совместно с ГИБДД в рейдах примут участие участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они проведут профилактические беседы с пешеходами, в том числе с несовершеннолетними.
Отметим, что с начала года в Екатеринбурге произошло 54 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 54 человека получили травмы, а один человек погиб. На пешеходных переходах произошло 26 наездов.
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