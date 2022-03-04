Улицы Каменщиков и Ударников в Екатеринбурге перекроют до конца 2023 года

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В Екатеринбурге до конца следующего года закроют движение транспорта по улицам Каменщиков и Ударников на участке от Красноуфимской до Начдива Васильева.Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с началом строительства средней образовательной школы № 41 на улице Котельникова, 5а. Ограничения будут действовать с 4 апреля 2022 года по 31 декабря 2023 года.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.