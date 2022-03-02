В Свердловской области сегодня работают 13 выездных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 9 марта, мобильные пункты вакцинации против коронавируса работают в шести городах Свердловской области. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.
Всего в области в среду работают 13 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Всего в области в среду работают 13 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!