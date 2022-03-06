Правительство Свердловской области поможет семье Владислава Крапивина установить памятник на его могиле

13.42 Вторник, 8 марта 2022
Общество
О помощи семье легендарного писателя Владислава Крапивина установить мемориал на его могиле заявили сегодня свердловские власти.

Отмечается, что работа по созданию монумента уже началась. Эскиз будут утверждать родные Владислава Крапивина, работы выполнит литейная мастерская Ивана Дубровина.

Также отмечается, что имя писателя присвоят одной из улиц Екатеринбурга.


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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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13:42 Правительство Свердловской области поможет семье Владислава Крапивина установить памятник на его могиле
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16:59 Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии на Уралмаше в Екатеринбурге
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14:49 Авиакомпания «Turkish Airlines» возобновила полеты из Екатеринбурга в Стамбул
14:40 За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 4 744 свердловчанина
14:06 В Свердловской области ищут 83-летнюю пенсионерку из поселка Баранчинский
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10:29 В Нижнем Тагиле массово закрываются торговые точки «Тагилхлеба»
09:58 В Екатеринбурге на стройке рабочие-южане напали на крановщика
09:22 Госавтоинспекция сняла ограничения на движение в Ирбитском районе
19:08 В центре Екатеринбурга произошла авария с участием трамвая
18:18 В Екатеринбурге в отделе полиции №5 к задержанным не пускают членов ОНК
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