Правительство Свердловской области поможет семье Владислава Крапивина установить памятник на его могиле
Общество
О помощи семье легендарного писателя Владислава Крапивина установить мемориал на его могиле заявили сегодня свердловские власти.
Отмечается, что работа по созданию монумента уже началась. Эскиз будут утверждать родные Владислава Крапивина, работы выполнит литейная мастерская Ивана Дубровина.
Также отмечается, что имя писателя присвоят одной из улиц Екатеринбурга.
Отмечается, что работа по созданию монумента уже началась. Эскиз будут утверждать родные Владислава Крапивина, работы выполнит литейная мастерская Ивана Дубровина.
Также отмечается, что имя писателя присвоят одной из улиц Екатеринбурга.
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