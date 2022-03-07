Самолет-лаборатория кружил часами над Екатеринбургом, проверяя оборудование аэропорта «Кольцово»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Накануне самолёт кружил над аэропортом «Кольцово» несколько часов. Как выяснилось, пилоты проверяли оборудование аэропорта.
В пресс-службе аэропорта столицы Урала «Кольцово» порталу Е1 рассказали, что ситуация является штатной, экипаж совершал плановое обследование и проверял светосигнальное оборудование аэродрома.
Кроме того, стало известно, что кружил над городом не обычный авиатранспорт, самолет-лаборатория БЕ-350.
В пресс-службе аэропорта столицы Урала «Кольцово» порталу Е1 рассказали, что ситуация является штатной, экипаж совершал плановое обследование и проверял светосигнальное оборудование аэродрома.
Кроме того, стало известно, что кружил над городом не обычный авиатранспорт, самолет-лаборатория БЕ-350.
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