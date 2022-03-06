За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 4 744 свердловчанина
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Еще 4 744 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, из них 1 653 в Екатеринбурге. По данным на 7 марта, всего в регионе было зарегистрировано 384 041 случай.
Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 3 007 пациентов. За все время вылечилось 234 004.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 9 человек. Общее число зарегистрированных случаев – 10 358.
Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 3 007 пациентов. За все время вылечилось 234 004.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 9 человек. Общее число зарегистрированных случаев – 10 358.
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