Выездные пункты вакцинации приостанавливают работу в праздничные дни
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мобильные пункты вакцинации против коронавируса приостанавливают работу в праздничные дни. Однако в некоторых городах Свердловской области, прививки против COVID-19 продолжат ставить 7 и 8 марта.
Согласно данным регионального оперштаба, поставить прививку против COVID-19 сегодня и завтра можно по следующим адресам:
В Сысерти:
– ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) – 7 и 8 марта с 9.00 до 14.00;
В Нижнем Тагиле:
– ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 7 марта с 13.00 до 18.00, 8 марта с 11.00 до 14.00;
– ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – 7 марта с 12.00 до 17.00;
– Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97А) – с 7 марта с 11.00 до 19.00;
В Верхней Салде:
– Дом книги (ул. Парковая, 12) – 7 и 8 марта с 10.00 до 17.00;
В Полевском:
– ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) –7 марта с 10.00 до 14.00.
В Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Серове выездные пункты вакцинации 7 и 8 марта работать не будут.
Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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Согласно данным регионального оперштаба, поставить прививку против COVID-19 сегодня и завтра можно по следующим адресам:
В Сысерти:
– ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) – 7 и 8 марта с 9.00 до 14.00;
В Нижнем Тагиле:
– ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 7 марта с 13.00 до 18.00, 8 марта с 11.00 до 14.00;
– ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – 7 марта с 12.00 до 17.00;
– Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97А) – с 7 марта с 11.00 до 19.00;
В Верхней Салде:
– Дом книги (ул. Парковая, 12) – 7 и 8 марта с 10.00 до 17.00;
В Полевском:
– ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) –7 марта с 10.00 до 14.00.
В Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Серове выездные пункты вакцинации 7 и 8 марта работать не будут.
Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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