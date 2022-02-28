Мэр Нижнего Тагила высказался о разрыве побратимских отношений с чешским городом Хеб
Общество
Фото взято со страницы Владислава Пинаева во «ВКонтакте»
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в интервью муниципальному телеканалу «Тагил-ТВ» высказался на тему разрыва побратимских отношений с чешским городом Хеб из-за спецоперации на территории Украины.
Он уверен, что его чешский коллега Антонин Яловец должен был поддержать российский город. По его словам, отношения городов побратимов должны базироваться на совместных проектах в экономике, культуре и образовании.
«Если бы он высказался как побратим по поводу санкций, введенных западными странами, в частности, Чехией, это был бы жест руководителя», – сказал Владислав Пинаев в эфире канала.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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Он уверен, что его чешский коллега Антонин Яловец должен был поддержать российский город. По его словам, отношения городов побратимов должны базироваться на совместных проектах в экономике, культуре и образовании.
«Если бы он высказался как побратим по поводу санкций, введенных западными странами, в частности, Чехией, это был бы жест руководителя», – сказал Владислав Пинаев в эфире канала.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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