В Екатеринбурге прошла акция в поддержку ДНР и ЛНР

14.53 Воскресенье, 6 марта 2022
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня по центру Екатеринбурга проехала колонна машин с флагами ДНР и ЛНР. Также на окнах некоторых автомобилей изображена буква «Z».


Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Автомобильный пробег посвящен поддержке спецоперации и признания независимости двух республик. Кто стал организатором акции, пока неизвестно.



Аналогичные акции проходят и в других городах России.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:40 Прокуратура утвердила обвинение по еще одному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
10:38 Выездные пункты вакцинации продолжают работать в шести свердловских городах
10:05 Три человека погибли в результате двух аварий в Свердловской области
09:20 В Свердловской области пропала 18-летняя девушка из поселка Прохладный
17:56 Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 6 марта
17:23 В парке Маяковского в Екатеринбурге запустят новое колесо обозрения
16:59 На трассе Екатеринбург – Пермь произошло смертельное ДТП
16:20 Цветочный базар все-таки решили провести в Екатеринбурге
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15:56 В лобовом ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле погиб человек
15:21 Блогера-борца с «пятой колонной» задержали в Екатеринбурге
14:52 В Свердловской области завершены поиски пропавшего 12-летнего мальчика
14:20 Улицы Екатеринбурга от снега очищают 348 рабочих
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