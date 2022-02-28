В Екатеринбурге прошла акция в поддержку ДНР и ЛНР
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня по центру Екатеринбурга проехала колонна машин с флагами ДНР и ЛНР. Также на окнах некоторых автомобилей изображена буква «Z».
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Автомобильный пробег посвящен поддержке спецоперации и признания независимости двух республик. Кто стал организатором акции, пока неизвестно.
Аналогичные акции проходят и в других городах России.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Автомобильный пробег посвящен поддержке спецоперации и признания независимости двух республик. Кто стал организатором акции, пока неизвестно.
Аналогичные акции проходят и в других городах России.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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