Еще 4 776 случаев COVID-19 выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили еще 4 776 случаев COVID-19, из них 1 824 у жителей региона. По данным на 6 марта, общее число случаев составляет 379 297.
Было выписано по выздоровлению за минувшие сутки 3 011 пациентов. Всего вылечилось 230 997 жителей региона.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 8 человек. За все время было зарегистрировано 10 349 летальных исходов.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
Было выписано по выздоровлению за минувшие сутки 3 011 пациентов. Всего вылечилось 230 997 жителей региона.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 8 человек. За все время было зарегистрировано 10 349 летальных исходов.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Еще у 4 554 свердловчан подтвердился COVID-19
26 февраля 2022
26 февраля 2022
Еще 4 616 случаев COVID-19 выявили в Свердловской области
27 февраля 2022
27 февраля 2022
Еще 4 544 случая COVID-19 выявили в Свердловской области
25 февраля 2022
25 февраля 2022