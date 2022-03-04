В Свердловской области пропала 18-летняя девушка из поселка Прохладный

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поселке Прохладный в Белоярском городском округе ищут 18-летнюю Валерию Александровну Чухланцеву. Ее местонахождение неизвестно с 5 марта 2022 года, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Приметы: рост 175 см, полное телосложение, русые волосы, серые глаза. Может быть одета в черную куртку, синие штаны и серые ботинки.Всех, кто может что-нибудь знать о местонахождении пропавшей, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.