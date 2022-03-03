Блогера-борца с «пятой колонной» задержали в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 5 марта, в годовщину смерти Иосифа Сталина задержали блогера Сергея Колясникова (Zergulio). Он известен своей борьбой с «пятой колонной» и с «агрессивной политикой США».Как сообщил Колясников в своем телеграм-канале, к нему домой пришел лейтенант полиции Алексей Маленьких из УМВД по городу Екатеринбургу и попросил проследовать отдел.За что именно задержали блогера, пока неизвестно. По данным источников «Вечерних ведомостей», поводом могли стать его публикации в социальных сетях.