Блогера-борца с «пятой колонной» задержали в Екатеринбурге
Общество
Фото: телеграм-канал Сергея Колясникова Zergulio
В Екатеринбурге сегодня, 5 марта, в годовщину смерти Иосифа Сталина задержали блогера Сергея Колясникова (Zergulio). Он известен своей борьбой с «пятой колонной» и с «агрессивной политикой США».
Как сообщил Колясников в своем телеграм-канале, к нему домой пришел лейтенант полиции Алексей Маленьких из УМВД по городу Екатеринбургу и попросил проследовать отдел.
За что именно задержали блогера, пока неизвестно. По данным источников «Вечерних ведомостей», поводом могли стать его публикации в социальных сетях.
Как сообщил Колясников в своем телеграм-канале, к нему домой пришел лейтенант полиции Алексей Маленьких из УМВД по городу Екатеринбургу и попросил проследовать отдел.
За что именно задержали блогера, пока неизвестно. По данным источников «Вечерних ведомостей», поводом могли стать его публикации в социальных сетях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!