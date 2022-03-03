Улицы Екатеринбурга от снега очищают 348 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге коммунальщики оперативно вывозят снег с дорог и улиц, чтобы быть готовыми к предстоящим снегопадам. По данным синоптиков, в ночь на 6 марта ожидается большое количество осадков – 11,5 миллиметра в водяном столбе.
Минувшей ночью в уборке мегаполиса участвовали 177 рабочих, было задействовано 82 спецмашины. Всего за сутки на полигоны отправили более 4 700 тонн снега. Для борьбы с гололедом использовали около трех тонн ПГМ и 19 тонн фракционного песка.
Сегодня днем очищать улицы Екатеринбурга от снега будут 348 рабочих и 157 спецмашин. Мэр Алексей Орлов поручил своему Алексею Бубнову взять уборку города под личный контроль.
Минувшей ночью в уборке мегаполиса участвовали 177 рабочих, было задействовано 82 спецмашины. Всего за сутки на полигоны отправили более 4 700 тонн снега. Для борьбы с гололедом использовали около трех тонн ПГМ и 19 тонн фракционного песка.
Сегодня днем очищать улицы Екатеринбурга от снега будут 348 рабочих и 157 спецмашин. Мэр Алексей Орлов поручил своему Алексею Бубнову взять уборку города под личный контроль.
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