На выходных в Свердловской области существенно похолодает
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге существенно похолодает. Температура воздуха в отдельных районах области днем может опуститься до -19°С, а ночью – до -28°С.
Сегодня, 5 марта, в регионе облачно, снег, местами сильный. В отдельных районах гололедные явления, метели. Днем 0…-5°С, на крайнем севере до -10°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, снег, на дорогах гололедица. Днем 0…-2°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 6-11 м/сек.
В воскресенье, 6 марта, в Свердловской области облачно, снег, местами сильный, метели. Ночью на юге -9…-14°С, на севере -18…-23°С. Днем -9…-14°С, на севере до -19°С. Ветер северный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.
В уральской столице облачно, сильный снег. Ночью -10…-12°С, днем -10…-12°С. Ветер северный со скоростью 5-10 м/сек.
В понедельник, 7 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на крайнем востоке до умеренного, днем преимущественно без осадков. Ночью -18…-23°С, на севере и в горах до -28°С. Днем -9…-14°С, на севере до -19°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -18…-20°С, -10…-12°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 5 марта, в регионе облачно, снег, местами сильный. В отдельных районах гололедные явления, метели. Днем 0…-5°С, на крайнем севере до -10°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, снег, на дорогах гололедица. Днем 0…-2°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 6-11 м/сек.
В воскресенье, 6 марта, в Свердловской области облачно, снег, местами сильный, метели. Ночью на юге -9…-14°С, на севере -18…-23°С. Днем -9…-14°С, на севере до -19°С. Ветер северный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.
В уральской столице облачно, сильный снег. Ночью -10…-12°С, днем -10…-12°С. Ветер северный со скоростью 5-10 м/сек.
В понедельник, 7 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на крайнем востоке до умеренного, днем преимущественно без осадков. Ночью -18…-23°С, на севере и в горах до -28°С. Днем -9…-14°С, на севере до -19°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -18…-20°С, -10…-12°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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