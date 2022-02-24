В Свердловской области подтвердили еще 4 802 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 4 802 случая коронавируса. По данным на 5 марта, всего в регионе зафиксирован 374 521 заболевший.В связи с выздоровлением выписали еще 2 874 пациентов. Всего вылечились 227 986 свердловчан.От коронавируса за последние сутки умерли 12 человек. Общее число летальных исходов – 10 341.