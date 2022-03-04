Свердловские власти не планируют отменять ковидные ограничения
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области не планируют в ближайшее время отменять коронавирусные ограничения. Об этом сегодня на брифинге заявил замгубернатора Павел Крекова.
По словам Крекова, на данный момент в Свердловской области нет значительного роста заболеваемости коронавирусом. При этом сам уровень заболеваемости все еще остается высоким.
В связи с этим существующие в регионе ограничения отменять не будут. Но есть и хорошая новость – новые ограничения вводить не планируют.
Замгубернатора добавил, что сейчас в регионе может быть временное повышение цен на лекарства, но это не станет тенденцией.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
По словам Крекова, на данный момент в Свердловской области нет значительного роста заболеваемости коронавирусом. При этом сам уровень заболеваемости все еще остается высоким.
В связи с этим существующие в регионе ограничения отменять не будут. Но есть и хорошая новость – новые ограничения вводить не планируют.
Замгубернатора добавил, что сейчас в регионе может быть временное повышение цен на лекарства, но это не станет тенденцией.
– Федеральные органы внимательно следят. Запасов лекарственных средств более чем достаточно. Мы в начале года заключили контракты, произвели закупки, в стационарах лекарства есть, – отметил Креков.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!