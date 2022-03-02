Отделения Почты России в Свердловской области изменят график работы

10.26 Суббота, 5 марта 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области отделения Почты России в связи с Международным женским днем изменят график работы.

В пресс-службе компании «Вечерним ведомостям» рассказали, что почтовые отделения сегодня, 5 марта, закроются на час раньше. Главпочтамт Екатеринбурга будет работать до 19:00.

Завтра, 6 марта, почтовые отделения в области будут работать по установленному графику, а 7 марта – по режиму работы в субботу. 8 марта станет для всех отделений выходным днем.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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