Отделения Почты России в Свердловской области изменят график работы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области отделения Почты России в связи с Международным женским днем изменят график работы.
В пресс-службе компании «Вечерним ведомостям» рассказали, что почтовые отделения сегодня, 5 марта, закроются на час раньше. Главпочтамт Екатеринбурга будет работать до 19:00.
Завтра, 6 марта, почтовые отделения в области будут работать по установленному графику, а 7 марта – по режиму работы в субботу. 8 марта станет для всех отделений выходным днем.
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В пресс-службе компании «Вечерним ведомостям» рассказали, что почтовые отделения сегодня, 5 марта, закроются на час раньше. Главпочтамт Екатеринбурга будет работать до 19:00.
Завтра, 6 марта, почтовые отделения в области будут работать по установленному графику, а 7 марта – по режиму работы в субботу. 8 марта станет для всех отделений выходным днем.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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