Уктусский лесопарк не будут вырубать ради ещё одного «Баден-Бадена» в Екатеринбурге

По крайней мере по данным мэрии. Документального подтверждения пока нет

23.18 Пятница, 4 марта 2022
Общество
Участок, к которому должны были проложить дорогу через лесопарк. Фото: Вечерние ведомости
В пятницу, 4 марта, поступила информация, что сеть банных комплексов «Baden Family» отозвала с общественных обсуждений свой проект, согласно которому часть Уктусского лесопарка в Екатеринбурге должна была лишиться статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). По этой территории должны были проложить дорогу к новому термальному комплексу «Баден-Баден».

Участок под строительство самого комплекса при этом уже имел необходимый статус – его ещё раньше вывели из ООПТ, однако решение удалось провести практически в тайне от общественности – никто в своё время не обратил на это внимание.

При этом участок под застройку находится в глубине лесопарка, и чтобы провести к нему дорогу, необходимо было лишить статуса из ООПТ ещё часть парка – деревья на нём при этом, естественно, пошли бы под вырубку.


Как по плану должна пройти дорога. Фото: движение «Мирные жители»


Планы по вырубке лесопарка, коих и так становится всё меньше в Екатеринбурге, возмутили горожан. Движение «Мирные жители» запустило кампанию с требованием не выводить участок леса статуса особо охраняемой природной территории. Подключился к вопросу и обком КПРФ.

На 9 марта были назначены общественные обсуждения по материалам, касающимся изменения границ особо охраняемой природной территории «Уктусский лесной парк», включающим материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду.

Однако сегодня стало известно, что проект отзывается с обсуждений. Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что инициаторы (ООО «Уктусские бани», связанное с предпринимателем Евгением Кононовым) прислали в мэрию письмо, согласно которому они отзывают проект с общественных слушаний «в связи с изменением экономических условий». По всей видимости, столь резко изменить планы бизнесменов заставил развивающийся экономический кризис, связанный с введением зарубежными странами санкций из-за действий России на территории Украины.


Неподалёку, в северной части Уктусского лесопарка уже построен комплекс «Баден-Баден». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости.


При этом представители «Мирных жителей» отметили, что, несмотря на заявления мэрии, постановления от отмене слушаний не было. Поэтому, пока нет официального документа, они намерены продолжать кампанию за сохранение лесопарка.

В самом «Baden Family» «Вечерним ведомостям» не смогли прокомментировать эту информацию – представители компании прочитали сообщение в мессенджере, но не ответили на него.

Напомним, ранее «Baden Family» Евгения Кононова не смогло добиться выведения из ООПТ для строительства аналогичного термального комплекса части территории Шарташского лесопарка – проект отклонила сначала общественная, а затем и государственная экологическая экспертиза.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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