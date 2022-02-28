Путин назначил новых судей в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ №87, которым назначил новых судей в Свердловской области.
Согласно указу президента, судьей Ревдинского городского суда назначили Ирину Карапетян, судьей Талицкого районного суда – Радика Незамеева, а судьей Туринского районного суда – Павла Циркина.
Кроме того, судьей Арбитражного суда Свердловском область назначена Алена Ермоленко.
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Согласно указу президента, судьей Ревдинского городского суда назначили Ирину Карапетян, судьей Талицкого районного суда – Радика Незамеева, а судьей Туринского районного суда – Павла Циркина.
Кроме того, судьей Арбитражного суда Свердловском область назначена Алена Ермоленко.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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