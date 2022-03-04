В Екатеринбурге состоится акция поддержки людей с аутизмом
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге 2 апреля пройдет акция «Зажги синим», посвященная Всемирному дню распространения информации об аутизме.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сайтах, информационных стендах и в соцсетях муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, колледжей, техникумов и вузов будет размещена информация об аутизме. Во всех школах общего и дополнительного образования будут проходить «Уроки доброты». Также с 1 по 3 апреля состоится трансляция роликов с соответствующей информацией на видеоэкранах города.
Кроме того, 2 апреля с 20:00 до 23:00 будет включена синяя подсветка у центрального входа в здание администрации Екатеринбурга. Также синяя иллюминация будет работать вдоль проспекта Ленина от улицы Московской до Бажова и на улице Свердлова от Шевченко до Челюскинцев с 20:15 2 апреля до 06:00 3 апреля.
Инициатором проведения акции «Зажги синим» в Екатеринбурге выступила Ассоциация «Особые люди».
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Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сайтах, информационных стендах и в соцсетях муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, колледжей, техникумов и вузов будет размещена информация об аутизме. Во всех школах общего и дополнительного образования будут проходить «Уроки доброты». Также с 1 по 3 апреля состоится трансляция роликов с соответствующей информацией на видеоэкранах города.
Кроме того, 2 апреля с 20:00 до 23:00 будет включена синяя подсветка у центрального входа в здание администрации Екатеринбурга. Также синяя иллюминация будет работать вдоль проспекта Ленина от улицы Московской до Бажова и на улице Свердлова от Шевченко до Челюскинцев с 20:15 2 апреля до 06:00 3 апреля.
Инициатором проведения акции «Зажги синим» в Екатеринбурге выступила Ассоциация «Особые люди».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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