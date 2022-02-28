Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 4 785 человек
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 4 785 человек. Область все еще занимает первое место по заболеваемости среди регионов России. За все время пандемии в регионе выявлено 369 719 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, госпитализировано 387 пациентов с коронавирусом. Выздоровели еще 2513 человек. Всего вылечились 225 112 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли 15 человек. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 329.
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По данным оперштаба, госпитализировано 387 пациентов с коронавирусом. Выздоровели еще 2513 человек. Всего вылечились 225 112 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли 15 человек. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 329.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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