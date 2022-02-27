Ночью на трассе Екатеринбург – Тюмень временно закроют движение

12.56 Пятница, 4 марта 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь на 5 марта на трассе Екатеринбург – Тюмень возле села Троицкое временно закроют движение транспорта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

На 216-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень движение будет закрыто в обоих направлениях 5 марта с 00:00 до 01:00. Это связано с проведением работ по установке металлической рамной конструкции над проезжей частью.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и ПДД.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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