Ночью на трассе Екатеринбург – Тюмень временно закроют движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь на 5 марта на трассе Екатеринбург – Тюмень возле села Троицкое временно закроют движение транспорта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.
На 216-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень движение будет закрыто в обоих направлениях 5 марта с 00:00 до 01:00. Это связано с проведением работ по установке металлической рамной конструкции над проезжей частью.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и ПДД.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
На 216-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень движение будет закрыто в обоих направлениях 5 марта с 00:00 до 01:00. Это связано с проведением работ по установке металлической рамной конструкции над проезжей частью.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и ПДД.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В начале марте в столице Урала закроют движение по двум улицам
27 февраля 2022
27 февраля 2022
«Уральские авиалинии» сообщили об отмене рейсов из Екатеринбурга в Будапешт и обратно
27 февраля 2022
27 февраля 2022