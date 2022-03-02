В Свердловской области началась подготовка к призывной кампании
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовала подготовка к весеннему призыву. Сама призывная кампания традиционно начнется 1 апреля.
В департаменте информационной политики региона рассказали, что распоряжение о формировании комиссий, мерах по обеспечению эпидбезопасности на призывных пунктах и иных ежегодных мероприятиях опубликовали 4 марта в «Областной газете».
Весенний призыв продлится до 15 июля. Новобранцы из Свердловской области направятся для прохождения службы в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный флот. Большинство будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск.
В этом году в Свердловской области будут работать 79 муниципальных призывных комиссий. Они будут обеспечивать явку будущих военнослужащих на призывные мероприятия и их отправку на областной сборный пункт.
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В департаменте информационной политики региона рассказали, что распоряжение о формировании комиссий, мерах по обеспечению эпидбезопасности на призывных пунктах и иных ежегодных мероприятиях опубликовали 4 марта в «Областной газете».
Весенний призыв продлится до 15 июля. Новобранцы из Свердловской области направятся для прохождения службы в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный флот. Большинство будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск.
В этом году в Свердловской области будут работать 79 муниципальных призывных комиссий. Они будут обеспечивать явку будущих военнослужащих на призывные мероприятия и их отправку на областной сборный пункт.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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