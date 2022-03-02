Выездные пункты вакцинации действуют в семи свердловских городах
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 4 марта, мобильные пункты вакцинации против коронавируса работают в семи городах Свердловской области.
Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Поставить прививку «ЭпиВакКорона» получится только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
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Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Поставить прививку «ЭпиВакКорона» получится только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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В Свердловской области работают 17 мобильных пунктов вакцинации
25 февраля 2022
25 февраля 2022