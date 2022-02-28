В свердловском приюте для хаски произошла вспышка инфекции, два щенка уже погибли
Общество
Фото: HuskyEkb / vk.com
В Горном Щите в приюте для хаски благотворительного фонда «Счастье в дом» произошла вспышка энтерита. Уже погибли два щенка.
«Карантин! Локация в горном полностью закрыта. Друзья, у нас беда. Точнее, бедой это было в прошлом году, а в этом году это настоящая катастрофа. У нас вытаял энтерит», – пишут в паблике HuskyEkb во ВКонтакте.
При вспышке инфекции в прошлом году обошлось без потерь. Однако этой весной в приюте потеряли уже двух щенков. Еще один сейчас находится в тяжелом состоянии. Остальные собаки чувствуют себя относительно нормально, но лечение требуется всем восьми животным.
Участники проекта HuskyEkb объявили сбор средств. По словам волонтерам, собаки могут погибнуть без вакцин и лекарств.
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«Карантин! Локация в горном полностью закрыта. Друзья, у нас беда. Точнее, бедой это было в прошлом году, а в этом году это настоящая катастрофа. У нас вытаял энтерит», – пишут в паблике HuskyEkb во ВКонтакте.
При вспышке инфекции в прошлом году обошлось без потерь. Однако этой весной в приюте потеряли уже двух щенков. Еще один сейчас находится в тяжелом состоянии. Остальные собаки чувствуют себя относительно нормально, но лечение требуется всем восьми животным.
Участники проекта HuskyEkb объявили сбор средств. По словам волонтерам, собаки могут погибнуть без вакцин и лекарств.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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