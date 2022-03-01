Свердловские зерно и комбикорм в феврале прошли проверки на качество

Алиса Левина © Вечерние ведомости

За три недели с 7 по 25 февраля в Свердловском референтном центре Россельхознадзора прошли исследования 30 образцов зерна, выполнены 73 лабораторных испытания. В отделе экспертизы зерна, продуктов его переработки и семян агрономы проверили образцы ячменя, овса, пшеницы, кукурузы, гороха кормовых, хлопьев овсяных, комбикорма.По результатам лабораторных исследований, все образцы соответствуют нормативным документам.Образцы проверяли по следующим параметрам: качество и количество сырой клейковины, число падения, вкус, запах, цвет, головневые (синегузочные, мараные) зерна, фузариозные зерна.