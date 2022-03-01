Свердловские зерно и комбикорм в феврале прошли проверки на качество
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
За три недели с 7 по 25 февраля в Свердловском референтном центре Россельхознадзора прошли исследования 30 образцов зерна, выполнены 73 лабораторных испытания. В отделе экспертизы зерна, продуктов его переработки и семян агрономы проверили образцы ячменя, овса, пшеницы, кукурузы, гороха кормовых, хлопьев овсяных, комбикорма.
По результатам лабораторных исследований, все образцы соответствуют нормативным документам.
Образцы проверяли по следующим параметрам: качество и количество сырой клейковины, число падения, вкус, запах, цвет, головневые (синегузочные, мараные) зерна, фузариозные зерна.
По результатам лабораторных исследований, все образцы соответствуют нормативным документам.
Образцы проверяли по следующим параметрам: качество и количество сырой клейковины, число падения, вкус, запах, цвет, головневые (синегузочные, мараные) зерна, фузариозные зерна.
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