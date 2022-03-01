Голосование за лучшую концепцию набережной Исети началось в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге началось онлайн-голосование за лучшую концепцию участка набережной реки Исеть от улицы Ткачей до Лыжников. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный архитектор города Андрей Молоков.
Опрос жителей Екатеринбурга будет проводиться на официальном портале города с 3 по 18 марта. В финал конкурса по разработке концепции благоустройства набережной Исети вышли семь профессиональных коллективов. Ознакомиться с предложенными концепциями можно на сайте конкурса.
Финалистам состязания обещан денежный приз. Итоги конкурса объявят в конце марта. Все полученные в ходе опроса голоса будут учитываться при работе экспертного жюри.
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Опрос жителей Екатеринбурга будет проводиться на официальном портале города с 3 по 18 марта. В финал конкурса по разработке концепции благоустройства набережной Исети вышли семь профессиональных коллективов. Ознакомиться с предложенными концепциями можно на сайте конкурса.
Финалистам состязания обещан денежный приз. Итоги конкурса объявят в конце марта. Все полученные в ходе опроса голоса будут учитываться при работе экспертного жюри.
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