Жители Заречного микрорайона Екатеринбурга остались без воды из-за коммунальной аварии
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жители нескольких домов в Заречном микрорайоне Екатеринбурга уже сутки остаются без холодного и горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии.
По словам местных жителей, холодное водоснабжение со вчерашнего дня отключено в домах на Бебеля 132, Готвальда 19 б, Опалихинская 20, 22, 24, 30 и 32, а также на Черепанова 20, 32, 34, 36, 6 и 8.
Для местных жителей подготовили три автоцистерны с водой. Они находятся во дворах на Готвальда,15, Черепанова, 34 и Опалихинской, 20.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
По словам местных жителей, холодное водоснабжение со вчерашнего дня отключено в домах на Бебеля 132, Готвальда 19 б, Опалихинская 20, 22, 24, 30 и 32, а также на Черепанова 20, 32, 34, 36, 6 и 8.
– Произошла авария на уличной магистрали. Ведутся аварийные работы. Планируется, что через 2-3 часа воду подадут, – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Водоканала».
Для местных жителей подготовили три автоцистерны с водой. Они находятся во дворах на Готвальда,15, Черепанова, 34 и Опалихинской, 20.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Еще у 4 554 свердловчан подтвердился COVID-19
26 февраля 2022
26 февраля 2022