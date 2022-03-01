Свердловская область вновь вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 4 797 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 364 934 заболевших COVID-19.
Как сообщили в оперштабе, по выздоровлению выписали 2 116 человек. С начала пандемии вылечились уже 222 599 свердловчан.
Зафиксировано 13 летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в области – 10 314.
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Как сообщили в оперштабе, по выздоровлению выписали 2 116 человек. С начала пандемии вылечились уже 222 599 свердловчан.
Зафиксировано 13 летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в области – 10 314.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
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