На уборку снега в Екатеринбурге вышли 348 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки с улиц Екатеринбурга на полигоны отправили более восьми тысяч тонн снега. Для борьбы с наледью использовано около 2,5 тонна ПГМ и более 36 тонн фракционного песка.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в ночь на 3 марта на уборку мегаполиса вышли 90 рабочих. Было задействовано 185 спецмашин. За ночь вывезли свыше пяти тысяч тонн снега.
Сегодня днем на борьбу со снегом и наледью вышли 348 дорожных рабочих. В уборке города задействовано 162 единицы спецтехники.
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Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в ночь на 3 марта на уборку мегаполиса вышли 90 рабочих. Было задействовано 185 спецмашин. За ночь вывезли свыше пяти тысяч тонн снега.
Сегодня днем на борьбу со снегом и наледью вышли 348 дорожных рабочих. В уборке города задействовано 162 единицы спецтехники.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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