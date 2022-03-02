Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В семи городах Свердловской области сегодня, 3 марта, открыты мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Оперштаб опубликовал график их работы.
Чтобы поставить прививку против COVID-19, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» получится только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
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Чтобы поставить прививку против COVID-19, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» получится только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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В Свердловской области работают 17 мобильных пунктов вакцинации
25 февраля 2022
25 февраля 2022