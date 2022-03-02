Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации

11.18 Четверг, 3 марта 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В семи городах Свердловской области сегодня, 3 марта, открыты мобильные пункты вакцинации против коронавируса. Оперштаб опубликовал график их работы.

Чтобы поставить прививку против COVID-19, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Привиться вакциной «ЭпиВакКорона» получится только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.

Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации




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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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