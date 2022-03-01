В Нижнем Тагиле дан старт стройке мусоросортировочного комплекса
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Нижнем Тагиле дан старт строительству мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов.
Сегодня губернатор Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в Нижний Тагил, в ходе которой и был дан старт строительству комплекса.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, мощность мусоросортировочного комплекса должна составить не менее 185 тысяч тонн в год. Твердые коммунальные отходы будут делиться минимум на семь фракций.
На полигон будут поступать неопасные отходы 4 и 5 класса из Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов. Планируется, что глубина переработки составит не менее 30%.
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Сегодня губернатор Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в Нижний Тагил, в ходе которой и был дан старт строительству комплекса.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, мощность мусоросортировочного комплекса должна составить не менее 185 тысяч тонн в год. Твердые коммунальные отходы будут делиться минимум на семь фракций.
На полигон будут поступать неопасные отходы 4 и 5 класса из Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов. Планируется, что глубина переработки составит не менее 30%.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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