В программу «Золотая Маска online» вошли постановки двух театров Екатеринбурга
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Спектакли двух театров Екатеринбурга вошли в программу «Золотая Маска online». Прямые трансляции постановок, которые отметили эксперты национальной театральной премии, проходят в пятый раз.
В 2022 году зрители увидят трансляции спектаклей из Москвы и Екатеринбурга. Показы «Золотой Маски online» открыла постановка «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургского театра юного зрителя. Спектакль представили на сцене театра «Геликон-опера» в рамках программы «Детский Weekend». Это внеконкурсная программа «Золотой Маски».
Кроме того, съемочная команда «Золотой Маски online» будет вести трансляцию из Екатеринбурга. Зрители смогут увидеть 3 апреля балет «Конёк-горбунок» театра оперы и балета. Эта постановка выдвинута на премию «Золотая маска» в восьми номинациях.
Онлайн-программу завершит трансляция «Тайм-аут» Новосибирского театра «Красный факел» 13 апреля. Трансляцию будут вести со сцены Театра А.С. Пушкина.
Программа «Золотая Маска online» при поддержке Министерства культуры РФ пройдет в онлайн-кинотеатре Okko.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
В 2022 году зрители увидят трансляции спектаклей из Москвы и Екатеринбурга. Показы «Золотой Маски online» открыла постановка «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургского театра юного зрителя. Спектакль представили на сцене театра «Геликон-опера» в рамках программы «Детский Weekend». Это внеконкурсная программа «Золотой Маски».
Кроме того, съемочная команда «Золотой Маски online» будет вести трансляцию из Екатеринбурга. Зрители смогут увидеть 3 апреля балет «Конёк-горбунок» театра оперы и балета. Эта постановка выдвинута на премию «Золотая маска» в восьми номинациях.
Онлайн-программу завершит трансляция «Тайм-аут» Новосибирского театра «Красный факел» 13 апреля. Трансляцию будут вести со сцены Театра А.С. Пушкина.
Программа «Золотая Маска online» при поддержке Министерства культуры РФ пройдет в онлайн-кинотеатре Okko.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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